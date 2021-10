Guarda prisional diz que não deu conta de matar PSP em Évora

José Fortuna Malengue, o guarda prisional que atropelou mortalmente António Doce, agente da PSP de Évora que fora de serviço tentou travar o homem que agredia a mulher, a 12 de dezembro, disse esta quinta-feira, na primeira sessão do julgamento, que quando arrancou com a viatura viu que tinha batido em algo, mas que não sabia tratar-se de uma pessoa.A mulher do arguido confirmou que foi arrastada pelos cabelos.O Ministério Público diz que Malengue agiu de forma fria e crua. Está acusado de homicídio qualificado, violência doméstica e ofensas à integridade física.