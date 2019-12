Guarda prisional esfaqueado ao impedir rixa de presos em Sintra

O guarda prisional da cadeia de Sintra que foi esfaqueado numa mão, no domingo à tarde, estava a tentar impedir que o recluso agressor, que é seropositivo, golpeasse outro preso.Ao que oapurou, Nuno Miguel Pinto, o preso responsável pelas facadas, de 42 anos, foi detetado pelo guarda a empunhar uma faca artesanal. Encontrava-se no terceiro andar de um dos pavilhões da cadeia, e ameaçava outro recluso que estava no piso de baixo.Só a rápida intervenção do guarda impediu o ataque, tendo este sido golpeado duas vezes numa mão quando manietava o preso.O autor da agressão, que cumpre seis anos de cadeia por tráfico de droga, e tem mais processos por responder, está fechado numa cela disciplinar. O guarda está de baixa médica.