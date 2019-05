Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recluso da cadeia de Sintra esmurra guarda e esfaqueia presos

Homem foi condenado por tráfico ataca durante o recreio.

Por Miguel Curado e João Carlos Rodrigues | 01:30

Um recluso da cadeia de Sintra, a cumprir pena por tráfico de droga, agrediu este domingo com um murro na cara um guarda prisional e golpeou dois presos com uma arma branca artesanal. Já foi colocado numa cela disciplinar.



O ataque ocorreu ao final da manhã deste domingo, durante o período de recreio dos presos daquela cadeia. Ao que o CM apurou, o recluso nº 162 do Estabelecimento Prisional de Sintra, dirigiu-se a um dos guardas que vigiava o recreio.



Sem que nada o fizesse prever, desferiu-lhe um forte murro na cara, que feriu o guarda no nariz. Os óculos que este trazia caíram no chão, partindo-se.



O recluso foi de imediato dominado por outros guardas e transportado para uma cela disciplinar onde deverá permanecer enquanto durar o processo disciplinar que lhe foi aberto.



Já o guarda prisional ferido foi assistido pelo INEM, ainda no interior do estabelecimento prisional, e depois transportado para as urgências do Hospital Amadora-Sintra.



Sabe o CM que foi sujeito a diversos exames médicos por haver suspeitas de que possa ter fraturado o nariz.



Nos momentos que se seguiram à agressão, os guardas prisionais que estavam de serviço aperceberam-se que o recluso que tinha agredido o guarda, seria também responsável pelo ataque à facada a dois presos.



Uma das vítimas confirmou aos guardas ter sido golpeada pelo recluso em causa, continuando a ser investigada pelos serviços prisionais a outra agressão.