Guarda prisional morre em despiste de mota no IC19

Um guarda prisional de 34 anos morreu esta quinta-feira quando a mota que conduzia se despistou no IC19, junto a Rio de Mouro. Pedro Guedes Costa, que prestava serviço na cadeia do Linhó, foi projetado para o sentido oposto (Sintra-Lisboa) e atropelado por um carro que não o conseguiu evitar, descreveu ao CM fonte da PSP. O óbito foi declarado no local por uma equipa médica do INEM, que com os bombeiros acorreram em socorro. A morte do guarda chocou os colegas e amigos, que lamentaram nas redes sociais a perda. O acidente ocorreu pelas 9h30 e condicionou o trânsito.