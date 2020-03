Guarda prisional morre em despiste perto de Alcácer do Sal

Um homem de 42 anos morreu esta terça-feira na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Nacional 253-1, que liga a Comporta a Alcácer do Sal.

A viatura despistou-se e capotou, ficando imobilizada fora da estrada. A vitima ficou encarcerada, ainda foram realizadas manobras de reanimação, mas sem sucesso, o óbito foi declarado no local.

O corpo do homem, que era o único ocupante da viatura, foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Segundo o CM apurou, a vitima era guarda prisional no Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, em Grândola, era casado e deixa dois filhos menores.

O alerta para o acidente foi dado às 17h36 horas e nas operações de socorro estiveram operacionais e veículos dos bombeiros de Alcácer do Sal e de Grândola, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Hospital do Litoral Alentejano, além da GNR, num total de 27 operacionais apoiados por 12 veículos.