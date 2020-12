Guarda prisional que atropelou mortalmente PSP em Évora apanhado em Sintra

Um agente da PSP morreu durante a madrugada deste domingo na sequência de um atropelamento, em Évora. O atropelamento ocorreu durante a noite de sábado, sendo que o suspeito, um guarda prisional, se colocou imediatamente em fuga.Segundo o que oconseguiu apurar, o guarda prisional do Linhó foi detido cerca das 04h00 no bairro do estabelecimento prisional de Sintra por uma equipa do destacamento de intervenção em Lisboa, sediado em Mem Martins, em colaboração com os postos de Sintra e Alcabideche.sabe ainda que o agente António Doce acabou por morrer, cerca das 03h20, já no Hospital de Évora, devido à gravidade dos ferimentos e após duas paragens cardiorespiratórias.O agente da PSP explorava com a mulher um quiosque na zona do rossio, em Évora. Na noite de sábado o casal ter-se-á envolvido numa discussão com o suspeito, que esperou dentro do carro pelo momento em que António Doce foi deitar o lixo fora para o atropelar.