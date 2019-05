Guardas da cadeia de Setúbal infetados e sem médico

O Sindicato Nacional da Guarda Prisional garante que há duas dezenas de guardas prisionais e funcionários da cadeia de Setúbal que acusaram positivo ao bacilo da tuberculose e não podem renovar a medicação porque o médico responsável se reformou.Segundo denunciou aoJorge Alves, presidente do SNGP, "trata-se das primeiras pessoas a quem foi detetada a doença e que estão a ser acompanhadas e medicadas no Centro de Doenças Pulmonares (CDP) de Setúbal".Quando foi necessário renovar as receitas para a compra de mais medicamentos, os profissionais da cadeia de Setúbal foram informado que o médico do CDP se tinha reformado."As pessoas ainda aguardam por uma resolução. É inadmissível", concluiu.Fonte dos Serviços Prisionais nega "a existência de um surto de tuberculose em Setúbal", apontando apenas "um caso positivo e o tratamento preventivo de quem esteve em contacto com a doença".Os Serviços Prisionais, por fim, não se pronunciam sobre a falta de médico.