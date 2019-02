Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tuberculose mata na cadeia de Lisboa

Um preso morreu no hospital e guardas apontam mais dois casos.

Por Miguel Curado, Rita F. Batista e Francisca Genésio | 06:00

Os guardas prisionais da cadeia de Lisboa acreditam que um recluso desta prisão que, esta semana, morreu num hospital civil, estava infetado com o bacilo da tuberculose.



Além deste caso, apurou o CM, outros dois reclusos permanecem internados com a mesma doença.



Fonte dos Serviços Prisionais confirmou apenas uma situação: "O recluso está internado, e os funcionários que com ele tiveram contacto estão a ser rastreados", explicou.



O Sindicato Nacional da Guarda Prisional desmente.



Jorge Alves, presidente desta estrutura, refere "desconhecer este rastreio a guardas", enquanto ao mesmo tempo exige "que os guardas desta, e de todas as prisões, sejam informados sobre rastreios de tuberculose, para tomarem medidas".