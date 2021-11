Uma guerra por causa do ‘deslize’ de um pacato cão-d’água no estacionamento de uma praia, no Algarve, acabou com o dono brutalmente agredido com uma barra de ferro e à cabeçada e o canídeo atacado por um feroz pastor-alemão. O casal que praticou (ele) e instigou (ela) as agressões, ainda proprietários do cão violento, foram agora condenados pelo Tribunal da Relação de Évora a pagar 28 mil euros de indemnização à vítima - que ficou a “sangrar abundantemente”.