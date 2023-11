Guionista americana acusa Nuno Lopes de a “drogar e violar” em festival de cinema

A cineasta nova-iorquina Anna Martemucci acusou o ator Nuno Lopes de a ter drogado e violado após um evento no Festival de Cinema de Tribeca, em 2006, segundo avança o Dailymail.

Anna Martemucci, alega que teria acabado de sair da faculdade de cinema e participava na festa de estreia de um amigo quando o ator e DJ lhe drogou a bebida e a levou para o apartamento.

A ação judicial da cineasta foi apresentada em Nova Iorque na segunda-feira, apenas três dias antes do fim do prazo para a apresentação de queixas ao abrigo da Lei dos Sobreviventes Adultos do estado.

A guionista explica que precisou de tomar medicação anti-VIH após a violação e que a deixou com o distúrbio de stress pós-traumático quando as memórias começaram a regressar.

"Não podemos aceitar um mundo em que os autores de comportamentos hediondos e desumanos possam viver as suas vidas às claras, com impunidade e sem consequências sociais, enquanto as vítimas sofrem em silêncio", disse a cineasta ao apresentar o caso em Nova Iorque.

O Dailymail explica que foi dada oportunidade ao ator de se explicar e assumir a responsabilidade dos atos que cometeu, mas este recusou-se a fazê-lo, dizendo que "nunca reconheceria qualquer ato ilícito".

O jornal diz, ainda, que Martemucci tinha poucas memórias da noite, mas que se lembrava de o ator ter segurado nas suas pernas, "violando-a pela frente enquanto ela entrava e saía da consciência".