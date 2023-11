Quem é Anna Martemucci, mulher que acusa Nuno Lopes de a violar e drogar

Anna Martemucci, mais conhecida por A.M. Lukas é uma guionista de 41 anos com ascendência checa e italiana, filha de um refugiado político e de uma imigrante de Roma. É também neta de Jan Lukas, figura importante na fotografia e no cinema da antiga Checoslováquia, cujo trabalho está representado na coleção permanente do MoMA (Museu de Arte Moderna), em Nova Iorque, nos Estados Unidos, segundo dados do IMDb, site de referência da indústria cinematográfica.

Lukas passou a maior parte da adolescência nas cidades de Roma, Itália, e Praga, sendo uma das argumentistas e realizadoras mais premiadas, sobretudo conhecida pela longa-metragem "Hollidaysburg" e pela curta-metragem "One Cambodian Family Please for My Pleasure", exibida no Festival Sundance, numa história com contornos biográficos qualificada posteriormente para um Óscar.





A cineasta nova-iorquina acusou o ator Nuno Lopes, de 45 anos, de a ter drogado e violado após um evento no Festival de Cinema de Tribeca, em 2006, na festa de um amigo, quando o ator lhe lhe terá colocado droga numa bebida e a levado para o apartamento.

Em 2006, data à qual remonta a acusação ao ator português, Lukas tinha acabado de sair da faculdade de cinema. Os primeiros trabalhos foram maioritariamente curtas-metragens. Contudo, o projeto que teve para a série documental ‘The Chair’, no qual competiu com Shane Dawson, uma estrela de YouTube, também fez a guionista ganhar alguma fama.



Trabalhou, ainda, como modelo de ajuste, ajudando alguns ‘designers’ a construir peças de roupa para modelos em Nova Iorque, Los Angeles, Xangai e Hong Kong para marcas como Marc Jacobs, Vera Wang, The Gap, J. Crew e Madewell.