As autoridades apreenderam no interior da casa de Vítor Soares, marido da ex concorrente do Big Brother Sónia Jesus, na quarta-feira, um telemóvel que estava em cima do armário da sala, várias doses de droga espalhadas pelo quarto, uma balança de precisão e 320 euros em numerário.



Ao que o CM apurou, estava um pedaço de haxixe com o peso de 1,03 gramas no interior de uma caixa na mesa de cabeceira, um panfleto de cocaína com o peso de 0,64 gramas dentro de um bule em cima da cómoda do quarto e um embrulho de plástico com 30,37 gramas de cocaína enrolada numa meia sobre outra meia.







A GNR investigou a rede de tráfico de droga chefiado por Vítor Soares durante mais de um ano, após se tornar notória a chegada de largas quantidades de cocaína às zonas de Mirandela e Bragança.



O grupo foi alvo de vigilâncias e escutas durante esse período e os militares da GNR conseguiram filmar encontros entre os vários envolvidos, bem como entregas de droga. O marido da ex-concorrente do ‘Big Brother’ foi detido com 30 gramas de cocaína e várias doses de haxixe.



A droga encontrada na casa de Vítor Soares estava concentrada no quarto do casal.