Hernâni Vaz Antunes já está em tribunal para ser ouvido no caso Altice

defesa de Vaz Antunes garantiu que este não estaria "em fuga" e que estaria disponível a colaborar com as autoridades.

Hernâni Vaz Antunes é conhecido como o braço direito do cofundador da Altice Armando Pereira, que ficou detido na quinta-feira, na sequência da operação desenvolvida pelo Ministério Público (MP) e pela Autoridade Tributária (AT) sobre suspeitas em torno de negócios relacionados com a Altice Portugal.

Também já detidos na operação foram Jéssica Antunes, filha de Hernâni Vaz Antunes, e o economista Álvaro Gil Loureiro.



De acordo com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do MP, a operação desencadeada na quinta-feira, que levou às três detenções, contou com cerca de 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias, entre as quais instalações de empresas e escritórios de advogados em vários pontos do país.

Em causa está, alegadamente, uma "viciação do processo decisório do Grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência", que apontam para corrupção privada na forma ativa e passiva. As autoridades destacam ainda que a nível fiscal o Estado terá sido defraudado numa verba "superior a 100 milhões de euros".

Hernâni Vaz Antunes já está esta segunda-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, para ser ouvido. O empresário vai ser o primeiro a falar em tribunal.O empresário entregou-se este sábado às autoridades. A