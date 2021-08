Histórias e episódios insólitos: PSP celebra 12 anos a vigiar Ponte 25 de Abril em Lisboa

Assinalam-se este domingo 12 anos desde a abertura do posto policial da ponte 25 de Abril. São agora mais de 50 agentes da esquadra de motociclistas da Divisão de Trânsito da PSP que garantem, 24 horas por dia, a segurança no tabuleiro. E, entre tantos anos, acumulam-se alguns episódios caricatos.“Há quatro ou cinco anos, auxiliámos um pai que seguia da Margem Sul para o Hospital D. Estefânia, em Lisboa, com o filho numa situação urgente. Fizemos a escolta para garantir que a criança chegava o mais rápido possível. Desde então, o pai e o menino, que hoje terá 10 anos, vão ao posto no Natal, levar um bolo-rei”, conta aoo chefe João Simões.