Um homem, natural dos Países Baixos, foi detido no Aeroporto de Lisboa depois de as autoridades terem descoberto 50 quilos de khat na bagagem de porão.O suspeito tinha acabado de chegar num voo de Nairobi, no Quénia, com escala no Dubai, e viajava para o país natal. Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva.O khat é um arbusto cultivado no ‘corno de África’ e tem efeitos alucinogénios.