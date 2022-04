Um aposentado, de 66 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Évora, no concelho de Borba, por abusar sexualmente de uma sobrinha-neta, de 20, deficiente mental profunda.





Os crimes começaram no verão de 2021. Aproveitando-se do facto de morar na mesma rua, o predador deslocava-se à casa da irmã, avó da jovem e sua tutora, para cometer os abusos. O homem está indiciado de três crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência agravados. A PJ apreendeu-lhe o telemóvel, onde constam mensagens sexuais para a vítima. O aposentado estava esta quarta-feira no Tribunal de Évora.