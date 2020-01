Homem abusa sexualmente da enteada nas férias

Um operário da construção civil vai ser julgado por 31 crimes de abuso sexual de criança agravado. A vítima foi a enteada, que começou a ser abusada sexualmente com apenas sete anos, durante as férias. O padrasto aproveitava o facto de estar sozinho com a menina para concretizar os crimes.Os crimes terão começado em 2012 e só terminaram com a detenção do suspeito, de 46 anos, por parte da Polícia Judiciária de Portimão, em outubro do ano passado.Segundo a acusação do Ministério Público, o arguido "abusou sexualmente da filha da sua companheira ao longo de cerca de seis anos, desde os sete anos de idade da vítima". Ainda de acordo com o Ministério Público, "os crimes ocorriam nos períodos de férias da criança, quando esta se deslocava ao Algarve às casas onde viviam o arguido e a sua companheira, sem o conhecimento desta". As autoridades suspeitam que o padrasto ameaçava a criança de morte para não revelar os abusos aos seus familiares.O inquérito foi dirigido pela secção de Portimão do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro. Segundo oapurou, os abusos aconteceram em várias localidades do Algarve no interior das próprias habitações, onde o suspeito, valendo-se da proximidade com a criança, praticava os atos sexuais de relevo quando se encontravam sozinhos.O operário da construção civil foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária e colocado em prisão preventiva.