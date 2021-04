Um homem, de 31 anos, foi detido pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária , na zona de Loulé, por suspeitas de abusar sexualmente de uma menina, de 11, irmã da sua companheira. O predador está já em prisão preventiva, revelou esta quinta-feira a PJ.





As agressões sexuais à vítima aconteceram, segundo a PJ, “em períodos distintos”, no final de 2020 e ainda no início deste ano.