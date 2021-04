Homem detido por abusar sexualmente de menina de 11 anos do círculo familiar

Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por fortes indícios de ter abusado sexualmente de uma menor do seu círculo familiar, informa esta quinta-feira a Direção Nacional da Polícia Judiciária em comunicado.

As agressões sexuais que visaram a menina de 11 anos ocorreram no final de 2020 e início de 2021, no Algarve.





Os abusos ocorriam sempre na casa do homem ou na da menor, em ocasiões em que se encontravam sozinhos.Foram apreendidos vários ficheiros contendo gravações pornográficas, "que se presumem ter sido exibidas" à criança, de acordo com a PJ.

Na sequência da investigação, foi possível a recolha de vários elementos de prova, nomeadamente relatos das várias agressões sexuais.

O detido, após ter sido presente perante as Autoridades Judiciárias competentes, para interrogatório Judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, aguarda em prisão preventiva os ulteriores termos do processo.

A investigação é dirigida pela Secção de Loulé do DIAP de Faro.