Homem acusado de abuso sexual de criança no Seixal fica em prisão preventiva

Um homem ficou preso preventivamente pela prática de crimes de abuso sexual de crianças, violação, abuso sexual de menores dependentes e importunação sexual, depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial pelo Ministério Público do Seixal.

Segundo uma nota divulgada esta sexta-feira na página da Internet da Procuradoria-Geral da Republica, o arguido e vítima, filha da companheira, partilhavam a mesma casa.

Segundo o Ministério Público (MP), desde janeiro ou fevereiro de 2022, altura em que a vítima tinha 13 anos, e durante mais ou menos um ano, "o arguido constrangeu a menor à prática de atos sexuais e enviou-lhe fotos e vídeos também de cariz sexual".

Após primeiro interrogatório, o juiz de Instrução aplicou as medidas de coação de prisão preventiva e proibição de contactos com a vítima.

Na nota é ainda referido que a investigação prossegue sob a direção do Ministério Público do Seixal, no distrito de Setúbal, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.