Homem acusado de exibicionismo junto a escolas julgado à porta fechada em Braga

O Tribunal de Braga começou a julgar, esta segunda-feira à porta fechada, um homem de 30 anos acusado de 32 crimes de abuso sexual de crianças, por "atos de caráter exibicionista" junto a escolas primárias e jardins de infância daquele concelho e de Barcelos.

Segundo a acusação, a primeira situação ocorreu em 28 de abril de 2017, quando o arguido estacionou o seu carro no exterior da Escola Primária de Maximinos, em Braga, e se masturbou frente a cinco alunas.

Um procedimento que terá repetido no ATL do Conservatório Calouste Gulbenkian, na escola EB1 das Enguardas e no Jardim de Infância de Cabreiros, todos em Braga.

Em junho de 2018, "atacou" nas imediações da EB1 de Creixomil e da Escola Básica de Perelhal, em Barcelos.

"O arguido atuou com o propósito de importunar os menores, sabendo que o estava a fazer, praticando, perante estes, atos de caráter exibicionista", refere a acusação.

Acrescenta que os menores, com idades entre os 04 e os 11 anos, ficaram "incomodados e constrangidos" e que o arguido sabiam que tais atos "eram suscetíveis de prejudicar o livre e harmonioso desenvolvimento da personalidade sexual" dos mesmos, "o que quis e conseguiu".

Entretanto, em outubro de 2021 o arguido foi detido pela GNR também por "importunação sexual", mas neste caso a peregrinas dos Caminhos de Santiago, em Barcelos.

Em comunicado emitido na altura, a GNR refere que recebeu "várias denúncias" pela prática de importunação sexual nos Caminhos de Santiago, nomeadamente nas freguesias a norte daquele concelho.