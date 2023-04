O Ministério Público do Funchal, Madeira, acusou um homem de 34 anos por homicídio qualificado agravado, na forma tentada, e posse de arma proibida. O arguido, atualmente em prisão preventiva, deu uma facada no pescoço de um homem de 47 anos, a 2 de outubro de 2022, no centro do Funchal.A vítima foi atacada momentos após estacionar a viatura, depois de recusar dar dinheiro ao agressor, toxicodependente. A vítima chegou a estar em risco de vida.