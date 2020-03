Homem acusado de matar a mãe na Póvoa de Varzim levado a julgamento esta 2.ª feira

O tribunal de Matosinhos agendou para esta segunda-feira o início do julgamento de um homem da Póvoa de Varzim acusado por matar a mãe à facada, em junho de 2019, quando se encontrava alcoolizado e num quadro de sucessivos conflitos.

"Depois de ter ingerido bebidas alcoólicas em grande quantidade, o arguido suscitou novo conflito com a mãe", de 79 anos, agredindo-a na testa e nas costas, acabando por golpeá-la sete vezes com uma faca de cozinha, matando-a, segundo a acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Póvoa de Varzim.

O arguido viva com a sua mãe, uma mulher doente que "apresentava várias limitações ao nível da mobilidade e destreza física", e "à custa dos rendimentos da progenitora, por nunca se ter encontrado em situação de emprego que lhe garantisse a sua própria subsistência".

Apesar de depender economicamente da mãe, "o arguido mantinha com ela relação de forte conflitualidade, que se acicatava quando esta o instava a que fosse trabalhar e a que não chegasse a casa alcoolizado, como costumava", assinala o DIAP.

Os episódios de conflitualidade, registados "pelo menos desde 2016", culminaram em 17 de junho de 2019, com o homicídio da mãe.

O homem, de 45 anos, está acusado pelos crimes homicídio, violência doméstica e ameaça agravada, todos na forma agravada, encontrando-se em prisão preventiva.

O julgamento está marcado para as 09h30 no Tribunal de Matosinhos, Juízo Central Criminal.