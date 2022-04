Um violento soco desferido na cabeça foi fatal para Paulo Correia, de 23 anos. O Ministério Público diz na acusação, agora deduzida, que a vítima ficou prostrada no chão. O crime ocorreu a 10 de outubro do ano passado e Anas Kataya, de nacionalidade francesa, foi agora acusado. Responde por um crime de homicídio qualificado.





A acusação diz que na madrugada do crime iniciou-se uma discussão junto à Discoteca Boîte, no Porto, entre três raparigas francesas e Paulo e dois amigos. As jovens contaram depois a elementos do seu grupo o que tinha acontecido e começaram as agressões.O estudante caiu ao chão e morreu no hospital. Anas - que está preso - ainda agrediu um outro jovem e responde também por ofensas à integridade física qualificada. O outro suspeito francês foi igualmente acusado de agressões. O Ministério Público pede que sejam afastados do País.