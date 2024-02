José Cabral, um dos homens que o Ministério Público acusa de ser cúmplice de Ruben Oliveira, o ‘Xuxa’, no tráfico de cocaína para a Europa, perdeu um recurso no Tribunal da Relação de Lisboa e permanecerá em prisão preventiva.O acórdão, a que oteve acesso, considera que “a prisão preventiva é a única medida adequada, suficiente e proporcional às exigências cautelares do caso”.No processo, está acusado de tráfico de droga agravado e associação criminosa para o tráfico.