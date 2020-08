Homem agredido com arma branca na Ribeira de Viana do Castelo

Um homem de 25 anos foi esta quinta-feira agredido com uma arma branca na sequência de desacatos na zona da Ribeira de Viana do Castelo.



Desconhecem-se, para já, as causas da agressão.



A vítima foi transportada para o hospital de Viana do Castelo em estado grave.





O alerta foi dado pelas 18h02.Para o local foram destacados os bombeiros, a VMER e a PSP.