Um homem de 32 anos foi agredido e esfaqueado, no sábado à noite, no bairro Fonte da Moura, no Porto. A vítima sofreu um corte na perna direita e fraturou o osso de um dos membros inferiores. Foi assistido no local e deu entrada no Hospital de Santo António, onde foi submetido a uma cirurgia. A PSP investiga a agressão que estará relacionada com um negócio de droga que correu mal.