Um homem de 50 anos ficou ferido com gravidade esta quinta-feira após ser agredido com uma arma branca em São Pedro da Cova, em Gondomar.De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, a vítima "está em estado grave".No local estão os bombeiros de São Pedro da Cova, uma viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santo António, no Porto, e a Guarda Nacional Republicana.O alerta foi dado às 20h05.