Homem agride a mulher e duas filhas menores na Moita

Um homem de 39 anos foi detido, na passada sexta-feira, na Moita, por violência psicológica e física contra a companheira, de 30 anos, e as duas filhas menores, de 3 e 12 anos, foi este domingo anunciado.Estava proibido de se aproximar das vítimas e da casa da família, nas não acatou essa ordem do tribunal - razão também pela qual foi emitido um mandado de detenção cumprido pela GNR.O suspeito por várias vezes sujeitou as duas meninas a agressões. A companheira era ainda alvo de ameaças e constrangimentos económicos.O caso já era seguido pelas autoridades, devido à medida de coação de afastamento decorrente de um processo anterior também pelo crime de violência doméstica.O homem ignorou essas ordens judiciais e por várias vezes ameaçou e agrediu as três vítimas. A situação chegou de novo ao conhecimento da GNR, que interveio.O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Barreiro e foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.