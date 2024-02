Um homem entrou num café nesta noite de sábado, em Vila Franca de Xira, e agrediu a ex-namorada e uma amiga dela. No momento em que saiu do estabelecimento efetuou dois disparos com uma arma de fogo em direção a um funcionário. O suspeito acertou num frigorífico e partiu a montra do café. Depois disso colocou-se em fuga e continua em parte incerta. A PSP já identificou o suspeito.