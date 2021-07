Um homem agrediu com uma barra de ferro e esfaqueou o próprio pai em Lisboa, por este se ter metido numa discussão entre o agressor e a mulher. Só a rápida hospitalização salvou a vítima.O autor do ataque viria a ser detido já esta semana, numa investigação do DIAP de Lisboa. Presente a tribunal, ficou com apresentações às autoridades, proibição de contactar com o pai ou, até, de se deslocar a casa deste. E está impedido de sair do concelho de Lisboa.