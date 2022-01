A PSP de Lisboa deteve na tarde do passado dia 29 de dezembro um homem que apresentou comportamentos violentos durante um voo com destino às ilhas Canárias.O homem chegou mesmo a agredir outros passageiros e a tripulação a bordo. Devido à falta de segurança que existia a bordo, e perante os atos violentos do agressor, a aeronave foi obrigada a fazer um desvio e uma aterragem não planeada.O homem de 28 anos foi retirado pelas autoridades do avião, tendo sido apresentado ao juiz de instrução.O agressor foi assistido numa unidade hospital devido ao aparente consumo de produtos estupefacientes e bebidas alcoólicas, estado que foi depois confirmado pelo hospital.