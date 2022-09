Um homem, de 42 anos, foi detido pela GNR de Estarreja, por ter ameaçado e exercido violência física e verbal contra a ex-companheira. Os militares apreenderam-lhe, durante as buscas domiciliárias e a uma viatura, 10 armas brancas, três bengalas, dois bastões em madeira e uma espada - com os quais ameaçava a vítima.





O detido foi presente a juiz, indiciado do crime de violência doméstica. Ficou sujeito às medidas de coação de proibição de contactar com a vítima num raio de 500 metros, com recurso a pulseira eletrónica, proibição de aquisição de qualquer tipo de arma e obrigação de frequência de programas para agressores.