Homem ameaça com arma de fogo para roubar em Almada

Um homem, de 36 anos, foi detido por suspeitas de crimes de roubo e ameaças com arma de fogo, entre março e junho de 2022. Dois dos assaltos foram efetuados a supermercados, tendo roubado um total de 1230 euros das caixas registadoras.Num dos assaltos regressou ao supermercado para ameaçar o proprietário com uma arma de fogo. O arguido terá ainda, noutra situação, partido o vidro de uma residência e agredido o dono da mesma que o surpreendeu quando estava no seu interior.