Um homem, de 28 anos, foi detido após ameaçar um jovem, de 18, com uma garrafa de vidro partida e um paralelo do chão, na noite de sábado, na zona do Cais do Sodré. Já na presença da PSP ameaçou matar a vítima. Acabou detido e notificado para comparecer em tribunal. Terá sido motivado por ciúmes.