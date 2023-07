Jovem inanimado pontapeado na cabeça à porta de discoteca no Cais do Sodré

Um jovem foi violentamente espancado, na madrugada de sábado, à porta da discoteca Lisboa Rio, no Cais do Sodré, em Lisboa. O ataque foi registado em vídeo e começou com outro jovem a arremessar uma garrafa contra a vítima. Rapidamente outros jovens se envolvem na agressão, desferindo vários pontapés na cabeça da vítima, que fica inanimada no chão, logo após o primeiro pontapé. Alguns elementos do grupo tentam afastar os agressores.





CM conseguiu apurar, o ataque ocorreu numa zona problemática. A discoteca localiza-se num beco sem saída e com visibilidade reduzida. Vários moradores e comerciantes queixaram-se ontem ao CM da violência constante, à porta do estabelecimento.



A PSP tomou conta da ocorrência, mas ninguém foi identificado ou detido.