Homem apanhado a roubar lavandaria self-service no Porto

Um homem, de 50 anos, sem profissão conhecida nem morada fixa, foi detido pela PSP, no sábado, após arrombar o moedeiro das máquinas de uma lavandaria self-service, na Rua de Santos Pousada, Porto, para furtar 270 euros.

O suspeito já estava referenciado pela PSP pela prática de ilícitos semelhantes. Desta vez, foi travado pelo responsável do estabelecimento, que o entregou aos agentes da esquadra do Bonfim. Além do dinheiro, foram-lhe apreendidas as ferramentas utilizadas para o arrombamento.

O detido será presente às autoridades judiciárias.