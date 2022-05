O Ministério Público do Seixal precisou de menos de um mês para acusar um homem de três crimes de roubo (um deles tentado) e outro de coação, na forma tentada, todos com a ameaça de uma réplica de pistola. Num dos casos, assaltou uma mulher e as duas netas menores que seguiam de carro.





Os factos ocorreram a 24 de abril. O ladrão começou por roubar dinheiro a uma funcionária de uma loja, atacando pouco depois a mulher que se encontrava com as netas. Nas duas situações, assim como na terceira, o MP explica que o ladrão ameaçou que disparava. Está em prisão preventiva.