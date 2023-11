Um homem apresentou queixa na PSP contra um trio de desconhecidos, alegando que o assaltaram com arma de fogo quando passeava à beira do Tejo, em Lisboa. O crime ocorreu pelas 20h00 de quinta-feira, na Avenida Brasília. O lesado diz que os ladrões lhe encostaram uma arma ao corpo e levaram bens no valor de 450 euros. A Polícia Judiciária investiga.