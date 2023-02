Homem baleado numa perna em rixa com armas em Alcântara

Uma rixa à porta das discotecas Dock’s e Krystal, em Alcântara, Lisboa, terminou esta terça-feira de manhã com um homem baleado numa perna e dois detidos por posse de armas de fogo após perseguição da PSP. Segundo fontes policiais, “o caso ocorreu pelas 07h00 e envolveu um grupo numeroso. Algumas pessoas estavam armadas”.Um dos homens envolvidos acabou por efetuar um disparo, que atingiu um dos rivais. A vítima, com pouco mais de 20 anos, foi transportada ao Hospital de São Francisco Xavier, mas não corre perigo de vida.A Polícia Judiciária investiga o caso e tenta identificar o autor do disparo.