Homem assassina o filho à facada em discussão

Uma discussão entre pai e filho, de 60 e 36 anos, naturais do Uzbequistão mas a residir em Água Formosa, freguesia de Ilha, Pombal, terminou da pior forma no sábado à noite.O pai matou o filho, Ikrom Negmatov com um golpe de faca e depois sentou-se à espera das autoridades.O alerta foi dado às 23h01 de sábado. Foram pedidos meios de socorro para uma pessoa que tinha sido esfaqueada nas traseiras de uma moradia, o nº 19 da rua do Sobral.Não são ainda conhecidas as razões que levaram o homem ao crime.A investigação segue várias hipóteses, entre elas uma discussão entre os dois relacionada com o facto de a vítima ter vindo do Uzbequistão, para morar com o progenitor, que está radicado em Portugal há vários anos e tem exercido atividades profissionais na exploração agroflorestal.A falta de ocupação do filho terá sido o rastilho para uma discussão que acabou em tragédia.Outra das hipóteses em cima da mesa passa por uma agressão não intencional, que foi, de resto, a versão avançada pela GNR à agência Lusa, segundo a qual a vítima poderá ter-se colocado à frente de outro homem que estaria a discutir com o agressor.Seja como for, são pistas que serão esclarecidas pela investigação da PJ do Centro que recolheu vestígios no local do crime durante a madrugada."O agressor estava muito calmo, sentado, à espera das autoridades", disse aoPaulo Albano, comandante dos bombeiros de Pombal, que encontraram a vitima no exterior.