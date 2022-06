Um homem, de 45 anos, foi detido pela GNR por violência doméstica contra a própria mãe, de 75, no concelho da Trofa. Perante os militares, o agressor assumiu que tinha ameaçado de morte a vítima. Presente a um juiz de instrução criminal, no Tribunal Judicial do Porto, ficou em prisão preventiva.









As violentas agressões ocorreram na passada quarta-feira. Os militares foram acionados para o local após receberem uma denúncia por parte dos vizinhos. A vítima estava aterrorizada.

A GNR recorda que o crime de violência doméstica é público e destaca que “denunciar é uma responsabilidade coletiva”.