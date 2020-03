Homem ataca jovem com garrafa após ser rejeitado

Uma jovem de 20 anos sofreu vários golpes no pescoço e no rosto ao ser agredida com uma garrafa partida , durante uma festa na madrugada deste domingo, na Pontinha, Odivelas. Segundo uma testemunha contou ao CM, o suspeito da agressão, um homem de 37 anos, "ficou interessado numa das mulheres que estava no local, mas quando a abordou, foi rejeitado" e, enraivecido, terá dado um "murro na boca da mulher".

De seguida, "partiu uma garrafa e começou a agredir todas as pessoas que se cruzavam no seu caminho". A confusão instalou-se no espaço onde decorria a festa, na rua Padre Américo Monteiro Aguiar, e, de acordo com a mesma testemunha, as pessoas escaparam para a rua. O suspeito fugiu, mas, como era conhecido das autoridades, foi localizado e detido horas depois pela PSP.

Além da jovem de 20 anos, que foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o agressor fez mais duas vítimas que foram transportadas para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Depois de ser detido, o suspeito também precisou de cuidados médico e foi assistido no hospital. Segundo uma moradora contou ao CM, "estas festas são frequentes e os desacatos também".