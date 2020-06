Homem ataca três polícias que tentavam travar agressão a mulher

Um homem agrediu este domingo uma mulher, na via pública, junto ao Bairro de Santa Eugénia, em Viseu. A PSP foi chamada para travar a agressão e o homem ameaçou e tentou também agredir três polícias. Agressor e vítima foram transportados ao hospital de Viseu.Tudo aconteceu pouco depois das 10h00. O agressor, com um histórico de violência doméstica, estava a agredir uma mulher na rua quando a polícia foi chamada ao local. Não acatou as ordens da autoridade, que só o conseguiu deter com o uso da força física.Agressor e vítima tiveram de receber tratamento hospitalar. O homem ficou, durante a noite, nos calabouços da PSP e hoje vai ser presente a um juiz do Tribunal de Viseu para ficar a conhecer as medidas de coação.