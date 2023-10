Homem atacado à martelada num bairro de Vila Nova de Gaia. Veja as imagens

Um homem de 67 anos foi agredido no peito com um martelo por outro homem, este sábado à tarde, num bairro de Vila Nova de Gaia.A violenta agressão, que foi filmada, ocorreu por volta das 18h15 deste sábado no bairro da Quinta dos Cubos, em Oliveira do Douro. No vídeo, a que oteve acesso, é visível a agressão, à porta de uma habitação. É possível ainda perceber que o agressor estava acompanhado por um outro homem.A vítima sofreu ferimentos no tórax, foi assistida pelos Bombeiros de Avintes e transportada para o Hospital Santos Silva, em Gaia. A patrulha da PSP foi chamada ao local, com apoio de elementos das Equipas de Intervenção Rápida, e à chegada, o agressor e o alegado cúmplice já tinham fugido.Este caso ocorreu no mesmo bairro onde, há uma semana, também ao final da tarde de sábado, um homem de 47 anos ficou gravemente ferido após ter sido esfaqueado. Nessa ocorrência, uma mulher de 51 anos ficou também ferida e um outro homem foi ao hospital pelos próprios meios.