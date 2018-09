Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem atacado e mordido na praia por três cães

Jorge Fausto estava a passear quando foi surpreendido pelos animais que andam sempre soltos.

Por Rui Pando Gomes | 08:39

Um homem foi atacado por três cães na praia da Batata, junto à cidade de Lagos, e mordido por um dos animais num dos braços. Um dos cães, de grande porte mas de raça desconhecida, foi recolhido pelas autoridades e está em quarentena no canil municipal.



Segundo o CM conseguiu apurou, o ataque aconteceu no final do mês de agosto, ao final da tarde.



"Estava a passear na praia quando fui atacado pelos três cães. Um deles mordeu-me, atirou-me os óculos para a areia e nunca mais os encontrei", lamentou ao CM Jorge Fausto, de 53 anos, que depois do ataque foi transportado para o hospital de Lagos para receber tratamento médico por uma ambulância da Cruz Vermelha.



A Polícia Marítima e a PSP de Lagos estiveram no local. Segundo confirmou ao CM o comandante do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, Conceição Duarte, os cães "costumam andar soltos" e os donos "já estão identificados".



Foi aberto um processo e enviado para o Ministério Público. Já o animal que mordeu a vítima foi "recolhido para o canil municipal onde está em quarentena", assegurou o mesmo responsável da Polícia Marítima.



Segundo o CM apurou, os cães que atacaram Jorge Fausto andam em matilha, sem coleira e açaime, e costumam acompanhar um grupo de indivíduos indigentes, de nacionalidade estrangeira, que pernoitam nas praias junto à cidade.



O grupo já é conhecido das autoridades por estar envolvido em desacatos na cidade de Lagos.