Cães agressivos geram pânico em Sintra

Matilha ataca pessoas que tentam estacionar carros na Quinta da Beloura.

Por Daniela Vilar Santos e Marta Ferreira | 15:21

Uma matilha, com cerca de dez animais, está a assustar e a gerar pânico num parque de estacionamento junto à Quinta da Beloura, em Sintra.

Os cães de grande porte, que já têm crias, estão a aterrorizar quem tenta estacionar no parque e há relatos de pessoas atacadas quando tentavam chegar aos veículos.

As empresas locais já contactaram o Canil de Sintra e a GNR mas até ao momento ainda não foi solucionado o problema.

A Câmara Municipal de Sintra, no entanto, afirmou em comunicado que a partir do dia 30 de julho de 2018 irão decorrer "trabalhos de captura dos canídeos da denominada ‘Matilha da Beloura’" com o objetivo de salvaguardar o bem-estar e a segurança das pessoas, bens e animais.



Segundo o mesmo comunicado, a captura dos animais é efetuada "pela colocação de um dispositivo adequado (espaço delimitado e vedado com rede, vulgo "armadilha", dispondo de alimentação)".



O Correio da Manhã sabe que apesar da intenção da autarquia os animais permanecem na zona. O CM tentou contactar a Proteção Civil, a GNR, o Canil de Sintra e a Câmara Municipal de Sintra mas sem sucesso.