Homem atingido por chumbos de caçadeira na Madeira

Um homem foi atingido esta quinta-feira por chumbos de caçadeira na zona do Porto Novo, ilha da Madeira, indicou a Polícia de Segurança Pública (PSP), referindo que o incidente ocorreu no âmbito de uma "ação de correção do pombo trocaz".

A autoridade policial explica, em comunicado, que os meios da esquadra da PSP de Santa Cruz, leste da ilha, foram acionados às 10h40 para uma ocorrência com arma de fogo na zona do Porto da Cruz.

"No local foi possível aferir que um adulto teria sido atingido por chumbos de caçadeira, tendo este sido transportado para o hospital com ferimentos ligeiros pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz", lê-se na nota.

A PSP adianta que foi intercetado um caçador que estava a efetuar uma "ação de correção" do pombo trocaz, tendo sido apreendida a arma de fogo, os cartuchos e a documentação atinente.

"Os ulteriores trâmites decorrerão na Instância Local de Santa Cruz", é acrescentado no comunicado.

O pombo trocaz é endémico da Madeira e tem estatuto de espécie protegida, mas o Governo Regional autoriza regularmente o abate controlado, como medida de proteção dos terrenos agrícolas, onde a ave provoca danos muito elevados.