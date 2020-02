Homem atingido por placa de pedra em concerto na Figueira da Foz

Um homem ficou ferido ao início da madrugada deste domingo, ao ser atingido por uma placa de pedra que se soltou do Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz, constatou a agência Lusa no local.

O incidente aconteceu após o final do concerto dos The Gift, cerca das 00h40 de hoje, no exterior do grande auditório, no primeiro andar do CAE, onde cerca de uma centena de espetadores aguardava por uma sessão de autógrafos da banda de Alcobaça.

A vítima estava junto ao varandim do primeiro andar, ao lado de uma coluna da estrutura do edifício, de onde se soltaram três placas quadradas do revestimento em pedra, uma das quais atingiu o homem na cabeça.

A vítima acabou por ser assistida, primeiro, por elementos dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF) e, minutos depois, por uma médica e enfermeira da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

As operações de socorro prolongaram-se por quase uma hora, com a vítima a ser imobilizada com recurso a um colar cervical e retirada do CAE, de maca, por uma rampa lateral de acesso à zona do palco da sala de espetáculos e dali transportada, de ambulância, para o hospital.

Câmara Municipal da Figueira da Foz encerra acesso ao primeiro andar do CAE



A Câmara da Figueira da Foz fechou o acesso ao primeiro andar do Centro de Artes. Em declarações à agência Lusa, o presidente da autarquia, Carlos Monteiro, explicou que o primeiro andar do edifício - onde se situam os auditórios, salas de exposições e salas de dança - foi encerrado por motivos de segurança e a circulação no piso térreo proibida na zona do jardim interior.

"O acesso ao primeiro andar foi fechado e amanhã [segunda-feira] os técnicos farão uma vistoria a todas as colunas (...) para avaliar o que sucedeu e as condições de segurança", frisou o autarca.

Foi de uma das colunas do edifício que hoje de madrugada se soltaram três placas do revestimento em pedra, uma das quais atingiu um homem.

No piso térreo, onde caíram, de uma altura de cerca de 10 metros, parte das placas que se soltaram, a circulação será permitida apenas para acesso ao restaurante ali existente, sendo vedada na zona do jardim interior e salas de exposição.