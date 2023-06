Homem atira produto inflamável e ateia fogo a outro após desentendimento na Madeira

Um homem, de 30 anos, foi detido depois de ter atirado um produto inflamável e ateado fogo a outro indivíduo, de 34, na vila do Caniçal, na Madeira. O detido está indiciado por tentativa de homicídio, uma vez que a vítima sofreu queimaduras graves numa parte significativa do corpo e correu risco de vida.De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), os factos ocorreram esta terça-feira e foram motivados por um desentendimento entre os dois homens, que estariam sob influência de drogas.

Após algumas perícias, a PJ conseguiu identificar o agressor e proceder à sua detenção.

"O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", pode ler-se no comunicado da fonte da autoridade.